Freiburgs Defensive in der Kritik - Und nun kommt Dortmund

Freiburg (dpa/lsw) - Julian Schusters Kritik ist deutlich. «Wir haben in vielen Momenten nicht gut genug verteidigt. Da sind wir entsprechend bestraft worden», monierte der Trainer nach dem 1:2 (1:1) seines SC Freiburg gegen den 1. FC Union Berlin. Als «billige Tore» prangerte Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein die Gegentreffer in der Fußball-Bundesliga am Sonntag an.