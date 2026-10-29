Sperrung

Freiburger Hauptbahnhof teilweise geräumt

Ein verdächtiger Rucksack ruft die Bundespolizei auf den Plan. Der Einsatz dauert eine gute Stunde. Welche Folgen das hatte.

Wegen eines verdächtigen Rucksacks hat die Polizei den Bahnhof geräumt. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Wegen eines verdächtigen Rucksacks hat die Polizei den Bahnhof geräumt. (Archivbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Wegen eines verdächtigen Rucksacks hat die Bundespolizei am Abend Teile des Freiburger Hauptbahnhofs geräumt. Betroffen waren laut einem Sprecher die Gleise 1 und 2 sowie die Haupthalle. Eine Gefahrenlage habe zunächst nicht ausgeschlossen werden können, erklärte der Sprecher. Zuvor hatte der SWR über die Sperrung berichtet.

«Die anschließende Aufklärung und Videoauswertung ergaben, dass eine Person einen Rucksack vor dem Hauptbahnhof abstellte, nach wenigen Sekunden zurückkehrte und mit dem Rucksack in einen Fernverkehrszug stieg», hieß es in einer Mitteilung der Bundespolizei. Die Sperrung habe nach gut einer Stunde wieder aufgehoben werden können, sagte der Sprecher. 

Der Polizeieinsatz habe keine Folgen für den Fernverkehr gehabt, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Züge seien über andere Gleise umgeleitet worden.

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