Koffer führt zu vorübergehender Sperrung am Hauptbahnhof

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen eines verdächtigen Koffers ist der Frankfurter Hauptbahnhof am Donnerstag zwischenzeitlich gesperrt worden. «Die Maßnahmen wurden am frühen Nachmittag aufgehoben», sagte ein Sprecher der zuständigen Bundespolizei in Koblenz. «Es kann aber noch zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr kommen. Das dauert ein bisschen bis sich das Ganze wieder normalisiert.»