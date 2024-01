Schüsse mit Softairwaffe am Hauptbahnhof

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach Schüssen mit einer Softairpistole am Frankfurter Hauptbahnhof sind zwei verdächtige Jugendliche gefasst worden. Videoauswertungen hätten gezeigt, wie die Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren am vergangenen Freitagabend auf dem Vorplatz inmitten von Menschen ihre Softairwaffen durchgeladen und eine Schusshaltung angenommen hätten, teilte die Bundespolizei am Montag in Frankfurt mit. Die beiden hätten dann auf einen 37-Jährigen geschossen, der am Kopf getroffen worden, aber unverletzt geblieben sei. Auch im Inneren des Hauptbahnhofs sollen die beiden mit den Waffen in Richtung mehrerer Menschen gezielt haben. Ob auch dabei Schüsse fielen, war zunächst unklar.