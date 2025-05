Freiburgs Minimalisten: Mit Schwung in den Schlussspurt

Freiburg (dpa/lsw) - Auf Rechnereien und mögliche Tabellenkonstellationen hat Julian Schuster schlicht und ergreifend keine Lust. Sein «voller Fokus» liege auf dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen, sagte der Trainer des SC Freiburg. «Und das wird schwer genug.» Die Badener gehen als Tabellenvierter in den 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Im Breisgau wächst spürbar die Hoffnung auf den erstmaligen Einzug in die Champions League. Bayer ist bis zum Duell am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) als Meister womöglich entthront. Doch Schuster will von alldem nichts wissen. «Ich fange diese Gedankenspiele nicht an», sagte er.