Freigang rettet Eintracht-Frauen einen Punkt
Die Frankfurter Fußballerinnen verbuchen bei Bayer Leverkusen ein 1:1-Unentschieden. Kapitänin Laura Freigang sorgt nach Rückstand für den Ausgleich.
Leverkusen (dpa/lhe) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt sind in ihrer ersten Bundesliga-Partie nach der Länderspielpause nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Die Hessinnen verbuchten in einem intensiven Duell bei ihrem direkten Verfolger Bayer Leverkusen ein 1:1 (0:1)-Unentschieden und verteidigten den dritten Tabellenplatz.
Kapitänin Laura Freigang rettete ihrem Team mit einem Traumtor in der 64. Minute den Punkt. Estrella Merino Gonzalez hatte die Gastgeberinnen in der 14. Minute in Führung gebracht.
Mühlhaus muss raus
Vor 1.136 Zuschauern im Ulrich-Haberland-Stadion erwischten die Frankfurterinnen den besseren Start. Amanda Ilestedt hätte schon in der zweiten Minute ein Tor für die Frankfurterinnen erzielen können, doch ihr Kopfball flog über den Kasten.
Der Treffer schlug dann auf der anderen Seite ein: Estrella Merino Gonzalez traf bei einem Eckball den kurzen Pfosten, und der Ball sprang von dort aus ins Tor hinein.
Die Eintracht drängte in der zweiten Hälfte auf den Ausgleich und wurde belohnt, als Freigang nach einer Vorlage von Rebecka Blomqvist aus dem Sechzehnerraum ins lange Eck abzog. Larissa Mühlhaus musste nach einem Zusammenstoß in der Luft in der 74. Minute angeschlagen ausgewechselt werden.