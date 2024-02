Freilichtlabor Lauresham feiert zehnjähriges Jubiläum

An drei Tagen der offenen Tür - der erste am 10. März - können interessierte Besucherinnen und Besucher die Anlage erkunden. An die wissenschaftliche Öffentlichkeit richtet sich das Symposium zu Zugtieren vom 8. bis 10. März. Einblicke in die Forschungsarbeit des Freilichtlabors geben drei Ausstellungen: «Yoke - Joug - Ayoko. Eine Kulturgeschichte des Jochs durch die Jahrtausende» vom 10. März bis 28. April sowie die Fotoausstellungen «Experimentelle Archäologie erleben» vom 5. Mai bis 31. August und «Meilensteine - Zehn Jahre Freilichtlabor Lauresham» vom 15. September bis 15. Dezember.