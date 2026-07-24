Frontalcrash mit Auto – Motorradfahrer in Lebensgefahr
Nach einem schweren Unfall auf einer Bundesstraße ringt ein Motorradfahrer um sein Leben. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.
Biberach (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist auf einer Bundesstraße bei Biberach mit einem überholenden Auto zusammengestoßen und lebensgefährlich verletzt worden. Das Auto hatte es nicht mehr geschafft, einen Lastwagen zu überholen und war im Gegenverkehr mit dem Motorrad kollidiert, wie die Polizei mitteilte.
Der 56-jährige Motorradfahrer wurde demnach gegen die Windschutzscheibe geschleudert und kam in einer Böschung zum Liegen. Nach der Versorgung durch einen Notarzt wurde der Mann per Helikopter in ein Krankenhaus geflogen. Der 49-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt. Auch er kam in eine Klinik. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs am Donnerstag werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden.