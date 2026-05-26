Unfall beim Abbiegen

Motorradfahrer bei Unfall in Bad Schwalbach schwer verletzt

Ein 27-jähriger Motorradfahrer wird bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Bad Schwalbach schwer verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. (Symbolbild)

Bad Schwalbach (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Rheingau-Taunus-Kreis schwer verletzt worden. Wie die Polizei Westhessen mitteilte, war ein 24 Jahre alter Autofahrer auf einer Bundesstraße in Bad Schwalbach unterwegs, als er beim Abbiegen das entgegenkommende Motorrad übersah. 

Bei der darauffolgenden Kollision wurde der 27-jährige Motorradfahrer laut den Angaben so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Der Autofahrer blieb unverletzt. 

Zur Ermittlung des genauen Unfallgeschehens wurde ein Gutachter beauftragt. Die Bundesstraße musste für etwa drei Stunden gesperrt werden. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Schwalbach zu melden.

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