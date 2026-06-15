Frontalzusammenstoß bei Karlsruhe – drei Verletzte
Eine Autofahrerin gerät in den Gegenverkehr, es kommt zum Zusammenprall. Zwei Menschen werden schwer verletzt, eine Beifahrerin muss per Hubschrauber in die Klinik gebracht werden.
Weingarten/Jöhlingen (dpa/lsw) - Nach einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeugen auf der L 559 bei Karlsruhe müssen drei Personen ins Krankenhaus - zwei davon schwer verletzt. Die 55 Jahre alte Fahrerin soll nach Polizeiangaben von Weingarten (Baden) in Richtung Jöhlingen mit einer Beifahrerin unterwegs gewesen und dabei in den Gegenverkehr geraten sein, wo sie mit dem Auto eines 56-Jährigen zusammenprallte.
Ein Rettungshubschrauber brachte die 27 Jahre alte Beifahrerin in eine Klinik. Die Fahrerin des Unfallwagens kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, der entgegenkommende Fahrer erlitt leichte Verletzungen.
Die Strecke war ab dem Unfall gegen 16 Uhr bis 19:30 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Zur Unfallursache gibt es noch keine Erkenntnisse.