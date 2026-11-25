Frostnächte und etwas Schnee in Hessen
Die Temperaturen sinken auch in den kommenden Tagen unter den Gefrierpunkt. Vor allem nachts. Tagsüber sind durchaus auch Plusgrade möglich.
Offenbach (dpa/lhe) - Es bleibt frostig in den kommenden Nächten in Hessen. Tagsüber sinken die Temperaturen aber nicht überall unter den Gefrierpunkt, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach vorhersagte.
Minus drei bis minus acht Grad und stellenweise Reifglätte, lautete die Vorhersage für die Nacht zum Donnerstag. Tagsüber werden am Rhein etwa zwei Grad erwartet. Dazu kommt aber Wind, vor allem in höheren Lagen.
In der Nacht zum Freitag und am Freitagvormittag kann es leicht schneien. Die Temperaturen sinken am Tag nur knapp unter null und das nicht überall. Im Norden und Süden sind bis zu drei Grad drin. Regen ist am Donnerstag und Freitag selten. Die Sonne zeigt sich nicht häufig.