Früherer Mitarbeiter soll Busse in Brand gesteckt haben
In Lorsch und Ladenburg brannten innerhalb weniger Tage insgesamt elf Linienbusse. Ob der Verdächtige aus Hessen auch mit dem Feuer in Baden-Württemberg zu tun hat, ist noch offen.
Ladenburg/Lorsch (dpa/lsw) - Innerhalb kurzer Zeit sind in Ladenburg sowie im nur etwa 30 Kilometer entfernten Lorsch in Hessen insgesamt elf Linienbusse ausgebrannt. Ob es zwischen den beiden Fällen einen Zusammenhang gibt, prüfen die Ermittler.
Nach dem Brand mehrerer Elektro-Busse in Hessen sitzt ein 22-Jähriger in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, die auf dem Gelände eines Busunternehmens in Lorsch geparkten Busse vorsätzlich in Brand gesteckt zu haben, wie die Polizei in Südhessen mitteilte. Demnach wurde der Mann aus dem baden-württembergischen Rhein-Neckar-Kreis vergangenen Mittwoch festgenommen, am Donnerstag wurde der Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet.
Nach Angaben der Polizei soll es sich um einen früheren Mitarbeiter des Unternehmens handeln. In seiner Wohnung sei unter anderem die bei der Tat mutmaßlich getragene Kleidung gefunden worden.
Laut Polizei brannten in der Nacht zum 13. November vier Busse vollständig aus, ein fünfter wurde durch das Feuer beschädigt. Auch drei Ladesäulen wurden durch die Flammen zerstört. Verletzt wurde niemand. Nach aktueller Schätzung belaufe sich der entstandene Schaden auf rund drei Millionen Euro.
Die Ermittlungen laufen wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Die Ermittler prüfen außerdem, ob der 22-Jährige auch für einen Brand am 11. November im baden-württembergischen Ladenburg infrage kommt. Dort brannten sieben Linienbusse.