Nach Busbrand in Lorsch: 22-Jähriger in Untersuchungshaft
Vier Elektro-Busse brennen in Lorsch vollständig aus, drei Ladesäulen werden zerstört. Nun sitzt ein wohl früherer Mitarbeiter in Untersuchungshaft – was die Ermittler bei ihm fanden.
Lorsch (dpa/lhe) - Nach dem Brand mehrerer Elektro-Busse im Kreis Bergstraße sitzt ein 22-Jähriger in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, die auf dem Gelände eines Busunternehmens in Lorsch geparkten Busse vorsätzlich in Brand gesteckt zu haben, wie die Polizei in Südhessen mitteilte. Demnach wurde der Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis vergangenen Mittwoch festgenommen, am Donnerstag wurde der Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet.
Nach Angaben der Polizei soll es sich um einen früheren Mitarbeiter des Unternehmens handeln. In seiner Wohnung sei unter anderem die bei der Tat mutmaßlich getragene Kleidung gefunden worden.
Laut Polizei brannten in der Nacht zum 13. November vier Busse vollständig aus, ein fünfter wurde durch das Feuer beschädigt. Auch drei Ladesäulen wurden durch die Flammen zerstört. Verletzt wurde niemand. Nach aktueller Schätzung belaufe sich der entstandene Schaden auf rund drei Millionen Euro.
Die Ermittlungen laufen wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Die Ermittler prüfen außerdem, ob der 22-Jährige auch für einen Brand am 11. November im baden-württembergischen Ladenburg infrage kommt - etwa 30 Kilometer von Lorsch entfernt. Dort brannten sieben Linienbusse.