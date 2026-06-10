Frust bei Hanfmann: Tennisprofi scheidet in Stuttgart aus

Stuttgart (dpa) - Tennisspieler Yannick Hanfmann hat das Viertelfinale beim Rasenturnier in Stuttgart und einen Meilenstein seiner Karriere verpasst. In einem über zwei Sätze ausgeglichenen Achtelfinale unterlag der Karlsruher dem quirligen und mutig aufspielenden Italiener Mattia Bellucci 5:7, 7:6 (7:4), 2:6. Mit einem Erfolg hätte der 34-Jährige erstmals die Runde der besten Acht auf dem Weissenhof und den 100. Sieg auf der ATP-Tour erreicht - im 200. Spiel.

Nach zwei abgewehrten Matchbällen im zweiten Satz rettete sich Hanfmann mit dem gewonnenen Tiebreak zwar noch in den entscheidenden Durchgang. Dort hatte der Deutsche aber offenbar Probleme und ließ sich nach zwei Aufschlagverlusten beim Stand von 1:4 am Rücken behandeln.

Foto: Marijan Murat/dpa Medizinische Auszeit für Hanfmann: Der deutsche Tennisprofi ließ sich im dritten Satz behandeln.

Hanfmann hatte schwieriges Match prognostiziert

Als Linkshänder sei der 25-Jährige knifflig, hatte Hanfmann prognostiziert, aber nach seinem Erstrundenerfolg gesagt: «Ich habe ein gutes Match gezeigt. Wenn ich meine Leistung wieder abrufen kann, glaube ich, sollte es okay aussehen.»

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Doch aus Frust pfefferte der Karlsruher nach dem Satzverlust seinen Schläger auf die Tasche. Die deutsche Nummer zwei konnte dem variabel auftretenden Bellucci nicht einmal den Aufschlag abnehmen.

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