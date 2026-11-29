Fünf Lkw-Zugmaschinen auf Firmengelände in Brand geraten
Als Einsatzkräfte am Abend zu einem Firmengelände gerufen werden, steht die Zugmaschine eines Lastwagens lichterloh in Flammen. Das Feuer greift auf vier weitere Fahrzeuge über.
Biebesheim am Rhein (dpa/lhe) - Bei einem Feuer auf einem Firmengelände in Biebesheim im Landkreis Groß-Gerau ist eine Lkw-Zugmaschine vollständig ausgebrannt. Vier weitere Zugmaschinen seien durch das Feuer am Samstagabend stark beschädigt worden, teilte das Polizeipräsidium Südhessen mit.
Verletzt wurde demnach niemand. Ein mögliches Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude habe verhindert werden können, so die Einsatzkräfte. Die Brandursache ist den Ermittlern zufolge noch nicht bekannt. Auch könne der entstandene Schaden bislang nicht beziffert werden, hieß es.