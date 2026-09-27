Sechsstelliger Sachschaden

Fünf Menschen bei Wohnhausbrand in Marburg verletzt

Kurz vor Mitternacht bricht im Dachgeschoss eines Hauses ein Brand aus. Die Feuerwehr kann rechtzeitig sechs Menschen vor den Flammen retten. Was ist zur Brandursache bekannt?

Das Haus ist der Feuerwehr zufolge derzeit unbewohnbar. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa
Das Haus ist der Feuerwehr zufolge derzeit unbewohnbar. (Symbolbild)

Marburg (dpa/lhe) - Einsatzkräfte der Feuerwehr haben in Marburg sechs Menschen aus einem brennenden Wohnhaus gerettet. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen mitteilte, brach das Feuer am späten Samstagabend im Dachgeschoss des Hauses in der Innenstadt aus. Nach der Evakuierung des Gebäudes wurden demnach fünf Menschen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Die gegen 23.30 Uhr alarmierten Rettungskräfte setzten nach Angaben der Feuerwehr eine Drehleiter ein, um die Bewohner zu retten. Die Flammen hätten schnell auf den Dachstuhl übergegriffen, hieß es. Weil dieser drohte einzustürzen, konnten die Löscharbeiten nur noch von außen fortgeführt werden. 

Das Feuer wurde nach rund einer Stunde unter Kontrolle gebracht. Wegen immer wieder aufflammenden Glutnestern endeten die Löscharbeiten den Angaben zufolge erst gegen 5 Uhr am Morgen. Was den Brand ausgelöst hat, sei bislang unklar, sagte der Polizeisprecher. Der Sachschaden wird auf 300.000 Euro geschätzt.

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