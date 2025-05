Auch Sprengung in Fürth

Fünf mutmaßliche Geldautomatensprenger festgenommen

In den Niederlanden gab es einen großen Einsatz gegen mehrere Beschuldigte, die in NRW und Hessen Geldautomaten gesprengt haben sollen - unter anderem in Fürth. Insgesamt geht es um neun Taten in den beiden Bundesländern.