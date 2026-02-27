OP im Jahr 2020

Für Reiner Calmund war Magenverkleinerung «Goldlösung»

Reiner Calmund hat sein Gewicht halbiert – doch er genießt weiter gutes Essen. Wie der Eingriff sein Leben beeinflusst hat, verrät er im Interview.

Die Entscheidung zur Operation traf Calmund auch seiner Tochter zuliebe (Archivbild). Foto: Arne Dedert/dpa
Die Entscheidung zur Operation traf Calmund auch seiner Tochter zuliebe (Archivbild).

Bad Vilbel (dpa) - Auch Jahre nach seiner Magenverkleinerung ist der frühere deutsche Fußball-Funktionär und Entertainer Reiner Calmund (77) nach eigenem Bekunden noch glücklich über die Entscheidung zur Operation. «Die Magenverkleinerung mit Bypass war die Goldlösung für mich», sagte Calmund in der Sendung «Silvia am Sonntag – der Talk» des privaten Radiosenders Hit Radio FFH. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Entscheidung habe er auch für seine Tochter getroffen. «Ich konnte plötzlich wieder Federball und Tischtennis spielen, spazieren gehen ohne Schnappatmung und mir selbst die Schuhe binden», sagte Calmund, der bald mit seiner Bühnen-Tour «Ein runder Abend – mit Fußball & Freunden» unterwegs ist. 

Obwohl er sein Gewicht halbiert habe, sei er noch immer ein kleines Leckermäulchen. «Ich bin einfach nur schneller satt», sagte Calmund. Den Eingriff hatte Calmund im Januar 2020 in einer Klinik in Offenbach vornehmen lassen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Reiner Calmund: «Für meine Tochter habe ich mich halbiert»
Leute

Reiner Calmund: «Für meine Tochter habe ich mich halbiert»

Reiner Calmund prägte bei dem Fußballclub Bayer Leverkusen eine Ära. Zuletzt sorgte er mit seiner Gesundheit für Schlagzeilen. In einem Interview spricht er nun über seine Gewichtsabnahme.

17.09.2025

Calmund hört bei «Grill den Henssler» auf
Nach 18 Jahren

Calmund hört bei «Grill den Henssler» auf

Im Dezember sackte Reiner Calmund bei Dreharbeiten für «Grill den Henssler» plötzlich zusammen. Mittlerweile geht es ihm wieder gut, aber dennoch möchte er jetzt kürzertreten.

28.03.2025

Reiner Calmund mit Herz-Kreislauf-Problemen bei TV-Dreh
Krankenhaus

Reiner Calmund mit Herz-Kreislauf-Problemen bei TV-Dreh

In der Vox-Show «Grill den Henssler» bewertet «Calli» Gerichte. Bei einer Aufzeichnung vor ein paar Tagen gab es aber einen Zwischenfall.

06.12.2024

Reiner Calmund und Jenny Elvers spielen Rollen in «Passion»
Medien

Reiner Calmund und Jenny Elvers spielen Rollen in «Passion»

Ein ehemaliger Fußball-Manager, eine Reality-Show-Veteranin, ein Fernsehkoch - und Jesus. Im Bibel-Musical «Die Passion» von RTL wird es wieder einige illustre Mini-Auftritte geben.

20.03.2024

Bundesliga

Calmund setzt auf Fußballgott: Bayer soll Meister werden

Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern - das Bundesliga-Topspiel elektrisiert auch Reiner Calmund. Der Ex-Manager hofft auf den ersten Meistertitel für Leverkusen - und setzt auf göttlichen Beistand.

08.02.2024