Fußballspiele in Hessen sollen hitzebedingt abgesagt werden

Frankfurt/Main (dpa) - Wegen der aktuellen Hitzewelle empfiehlt der Hessische Fußball-Verband Spiel- und Turnierabsagen an diesem Wochenende. Alternativ solle in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden gespielt werden. Aus Rücksicht auf die Gesundheit der Spieler gilt dies insbesondere auch für den Jugendbereich.