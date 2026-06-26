Fußballspiele in Hessen sollen hitzebedingt abgesagt werden
Am Wochenende werden in Hessen teilweise Temperaturen von über 40 Grad Celsius erwartet. Der Fußball-Verband empfiehlt dringend, alle Spiele und Turniere abzusagen.
Frankfurt/Main (dpa) - Wegen der aktuellen Hitzewelle empfiehlt der Hessische Fußball-Verband Spiel- und Turnierabsagen an diesem Wochenende. Alternativ solle in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden gespielt werden. Aus Rücksicht auf die Gesundheit der Spieler gilt dies insbesondere auch für den Jugendbereich.
In Hessen werden am Wochenende teilweise Temperaturen über 40 Grad Celsius erwartet. Der Verband verwies darauf, dass Sportveranstaltungen generell nicht bei über 35 Grad Celsius durchgeführt werden sollten.