Wegen Hitze: Württembergischer Verband setzt Spiele ab
Angesichts extremer Hitze und UV-Belastung fallen am Wochenende alle Fußballspiele im Verbandsgebiet aus.
Stuttgart (dpa) - Wegen der angekündigten Hitzewelle hat der Württembergische Fußballverband sämtliche Fußballspiele für das kommende Wochenende abgesagt. Betroffen seien verbandsweit alle Meisterschafts- und Freundschaftsspiele sämtlicher Spielklassen und Altersstufen, hieß es in einer Mitteilung.
Auch Genehmigungen für private Turniere sowie die dafür vorgesehenen Schiedsrichter-Einteilungen würden widerrufen. Der Verband empfiehlt darüber hinaus Veranstaltern nicht genehmigungspflichtiger Fußballveranstaltungen, Absagen zu prüfen.
Hintergrund sind die vorhergesagten Temperaturen von rund 40 Grad und sehr hohe UV-Belastungen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starker Hitze und rät dazu, körperliche Belastungen während der Tagesstunden zu vermeiden.