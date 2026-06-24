Fußball

Wegen Hitze: Württembergischer Verband setzt Spiele ab

Angesichts extremer Hitze und UV-Belastung fallen am Wochenende alle Fußballspiele im Verbandsgebiet aus.

In Württemberg soll aufgrund der vorhergesagten Hitze kein Fußballspiel stattfinden. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
In Württemberg soll aufgrund der vorhergesagten Hitze kein Fußballspiel stattfinden. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Wegen der angekündigten Hitzewelle hat der Württembergische Fußballverband sämtliche Fußballspiele für das kommende Wochenende abgesagt. Betroffen seien verbandsweit alle Meisterschafts- und Freundschaftsspiele sämtlicher Spielklassen und Altersstufen, hieß es in einer Mitteilung.

Auch Genehmigungen für private Turniere sowie die dafür vorgesehenen Schiedsrichter-Einteilungen würden widerrufen. Der Verband empfiehlt darüber hinaus Veranstaltern nicht genehmigungspflichtiger Fußballveranstaltungen, Absagen zu prüfen.

Hintergrund sind die vorhergesagten Temperaturen von rund 40 Grad und sehr hohe UV-Belastungen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starker Hitze und rät dazu, körperliche Belastungen während der Tagesstunden zu vermeiden.

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