Südbadischer Fußballverband verschiebt Spiele wegen Hitze

Freiburg (dpa/lsw) - Die aktuelle Hitzewelle hat auch Auswirkungen auf den Amateurfußball in Südbaden. Wegen der erwartet hohen Temperaturen sollen am Samstag und Sonntag alle Verbandspartien nur vor 12.00 Uhr oder nach 18.00 Uhr stattfinden. Das beschloss der Südbadische Fußballverband. Alle am Mittag oder Nachmittag geplanten Spiele werden zeitlich auf 18.00 Uhr verschoben.

Nach Absprache der beteiligten Teams können Anpfiffe auch noch später oder vormittags erfolgen, hieß es. Der SBFV empfiehlt Vereinen zudem, geplante Freundschaftsspiel zu verschieben oder in den Abend zu verlegen.

Am Mittwoch hatte schon der Württembergische Fußballverband sämtliche Spiele für das kommende Wochenende abgesagt. Betroffen seien verbandsweit alle Meisterschafts- und Freundschaftsspiele sämtlicher Spielklassen und Altersstufen, hieß es in einer Mitteilung.

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