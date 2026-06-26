Sportministerin ruft zu Absagen wegen Rekordhitze auf

Stuttgart (dpa/lsw) - Angesichts der zu erwartenden Rekordhitze am Wochenende appelliert die baden-württembergische Sportministerin Theresa Schopper an Vereine und Verbände, Wettbewerbe abzusagen. Das gelte vor allem für den Kinder- und Jugendsport, sagte die Grünen-Ministerin.

Die Vereine und Verbände forderte sie auf, «ihre Veranstaltungen an die hohen Temperaturen anzupassen, zu verlegen oder abzusagen». Die Gesundheit müsse konsequent im Vordergrund stehen.

«Im Grunde kann man gerade nur frühmorgens oder teils sehr spät abends Ausdauersportarten betreiben», sagte Schopper. «In der Hitze selbst bleibt draußen fast nur Schwimmen.»

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Keine Fußballspiele in Württemberg

Zuletzt hatte der Württembergische Fußballverband entschieden, sämtliche Fußballspiele für das Wochenende abzusagen. Betroffen sind verbandsweit alle Meisterschafts- und Freundschaftsspiele sämtlicher Spielklassen und Altersstufen. Auch Genehmigungen für private Turniere sowie Schiedsrichter-Einteilungen würden widerrufen. «Ich setze darauf, dass die anderen Vereine und Verbände ebenso verantwortungsvoll reagieren», sagte Schopper.

Überdies finden in Südbaden am Samstag und Sonntag alle Verbandspartien nur vor 12.00 Uhr oder nach 18.00 Uhr statt. Alle am Mittag oder Nachmittag geplanten Spiele werden zeitlich auf 18.00 Uhr verschoben.