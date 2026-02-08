Fußgänger im Tunnelbereich der U-Bahn schwer verletzt
Purer Leichtsinn: Ein Mann läuft in Frankfurt in den Bereich eines U-Bahntunnels und wird von einer Bahn erfasst. Ist schon klar, warum der 67-Jährige dort unterwegs war?
Frankfurt (dpa/lhe) - Ein 67-Jähriger ist in Frankfurt im Tunnelbereich der U1 von einer U-Bahn angefahren und schwer verletzt worden. Warum der Mann sich dort aufhielt, sei unklar, hieß es von der Polizei. Beim Einfahren einer Bahn in den Tunnel habe er sich eng an die Tunnelwand gedrückt. Aufgrund der Enge sei es jedoch zur Kollision gekommen und der Mann sei gestürzt. Er sei am Samstag in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei ermittelt nun die genauen Hintergründe des Falls.