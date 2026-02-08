Fußgänger im Tunnelbereich der U-Bahn schwer verletzt

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein 67-Jähriger ist in Frankfurt im Tunnelbereich der U1 von einer U-Bahn angefahren und schwer verletzt worden. Warum der Mann sich dort aufhielt, sei unklar, hieß es von der Polizei. Beim Einfahren einer Bahn in den Tunnel habe er sich eng an die Tunnelwand gedrückt. Aufgrund der Enge sei es jedoch zur Kollision gekommen und der Mann sei gestürzt. Er sei am Samstag in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei ermittelt nun die genauen Hintergründe des Falls.