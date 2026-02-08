Kollision

Fußgänger im Tunnelbereich der U-Bahn schwer verletzt

Purer Leichtsinn: Ein Mann läuft in Frankfurt in den Bereich eines U-Bahntunnels und wird von einer Bahn erfasst. Ist schon klar, warum der 67-Jährige dort unterwegs war?

Ein Mann wurde in Frankfurt im Bereich eines U-Bahntunnels von einer Bahn erfasst. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Ein Mann wurde in Frankfurt im Bereich eines U-Bahntunnels von einer Bahn erfasst. (Archivbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein 67-Jähriger ist in Frankfurt im Tunnelbereich der U1 von einer U-Bahn angefahren und schwer verletzt worden. Warum der Mann sich dort aufhielt, sei unklar, hieß es von der Polizei. Beim Einfahren einer Bahn in den Tunnel habe er sich eng an die Tunnelwand gedrückt. Aufgrund der Enge sei es jedoch zur Kollision gekommen und der Mann sei gestürzt. Er sei am Samstag in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei ermittelt nun die genauen Hintergründe des Falls.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Fußgänger wird in Gießen von Auto erfasst
Unfälle

Fußgänger wird in Gießen von Auto erfasst

Ein 73-Jähriger betritt die Straße, als dort ein Auto naht. Die Fahrerin kann nicht mehr rechtzeitig stoppen. Es kommt zum Zusammenstoß.

07.02.2025

Fahrgäste aus S-Bahn in Frankfurter Tunnel evakuiert
Oberleitungsschaden

Fahrgäste aus S-Bahn in Frankfurter Tunnel evakuiert

Wegen eines technischen Defekts musste eine S-Bahn im City-Tunnel in Frankfurt evakuiert werden. Rund 100 Passagiere machten sich zu Fuß auf den Weg Richtung Hauptwache.

02.01.2025

Fußgänger bei Kollision mit Streifenwagen verletzt
Schwerer Unfall

Fußgänger bei Kollision mit Streifenwagen verletzt

Auf dem Weg zu einem Einsatz kollidieren Polizeibeamte in ihrem Streifenwagen mit einem Fußgänger. Das hat Folgen.

03.11.2024

Verkehr auf Frankfurter U-Bahn-Linien U4 und U5 rollt wieder
ÖPNV

Verkehr auf Frankfurter U-Bahn-Linien U4 und U5 rollt wieder

Im Frankfurter U-Bahn-Tunnel wurde die vergangenen Wochen kräftig gearbeitet: Mit einem neuen digitalen Sicherungssystem sollen künftig mehr Fahrten der Linien 4 und 5 möglich werden.

15.04.2024

Fußgängerin wird von Bahn erfasst
Schriesheim

Fußgängerin wird von Bahn erfasst

Trotz Notbremsung konnte eine Kollision nicht verhindert werden. 89-Jährige schwer verletzt.

29.01.2024