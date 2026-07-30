Fußgänger läuft über A60 und wird von Lkw erfasst

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Auf der A60 in Rüsselsheim ist ein Fußgänger von einem Lkw erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte der 38-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Fahrbahn im Baustellenbereich kurz vor dem Rüsselsheimer Dreieck.

Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort wurde der 38-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Für Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn in Richtung Rüsselsheim-Königsstätten zwischenzeitlich gesperrt werden. Am Morgen sei die Anschlussstelle Königsstätten noch blockiert gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen zur Unfallursache und den genauen Umständen des Geschehens dauern an.