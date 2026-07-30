Lebensgefährlich verletzt

Fußgänger läuft über A60 und wird von Lkw erfasst

Mitten im Baustellenbereich der A60: Ein Fußgänger wird von einem Lkw erfasst und lebensgefährlich verletzt. Warum er die Fahrbahn überquerte, ist noch unklar – die Polizei ermittelt.

Der 38-Jährige wurde notärztlich behandelt und dann in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Der 38-Jährige wurde notärztlich behandelt und dann in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolbild)

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Auf der A60 in Rüsselsheim ist ein Fußgänger von einem Lkw erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte der 38-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Fahrbahn im Baustellenbereich kurz vor dem Rüsselsheimer Dreieck. 

Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort wurde der 38-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. 

Für Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn in Richtung Rüsselsheim-Königsstätten zwischenzeitlich gesperrt werden. Am Morgen sei die Anschlussstelle Königsstätten noch blockiert gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen zur Unfallursache und den genauen Umständen des Geschehens dauern an.

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