Fußgänger stirbt bei Unfall - Fahndung nach Auto
Ein 54-Jähriger wird nachts von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Die Bilder einer Überwachungskamera sollen nun helfen, den flüchtigen Unfallverursacher zu finden.
Wolfhagen (dpa/lhe) - Nach dem Unfalltod eines Fußgängers in Wolfhagen ist der mutmaßliche Unfallverursacher weiterhin flüchtig. Eine Überwachungskamera in der Nähe habe das mutmaßliche Fluchtfahrzeug nach dem Unfall in der Nacht zum vergangenen Montag aufgezeichnet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Zur Aufklärung des Falles bitten die Ermittler nun gezielt um die Mithilfe der Bevölkerung.
Der 54 Jahre alte Fußgänger war gegen 1 Uhr von einem Auto, das vermutlich ebenso wie er aus Nothfelden kam, erfasst worden. Er starb noch an der Unfallstelle, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Eine zufällig vorbeikommende Autofahrerin hatte den Mann entdeckt, der leblos auf der Straße lag, und den Notruf gewählt. Als Rettungskräfte und Notarzt ankamen, hatten sie dem Mann demnach nicht mehr helfen können.
Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um ein Auto in der Farbe Hell-Elfenbein handeln. Der Wagen dürfte der Polizei zufolge vorne links beschädigt sein. Mögliche Schäden könnten allerdings inzwischen repariert worden sein.