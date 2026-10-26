Tödlicher Unfall: Mann von Auto erfasst - und liegengelassen
In Wolfhagen wird ein 54-Jähriger bei einem Unfall so schwer verletzt, dass er stirbt. Den Notruf wählt erst eine zufällig vorbeikommende Autofahrerin.
Wolfhagen (dpa/lhe) - Ein 54-Jähriger ist in Wolfhagen bei Kassel von einem Auto erfasst worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Der Wagen fuhr nach dem Unfall in der Nacht wohl einfach weiter, wie die Polizei auf Grundlage ihrer ersten Ermittlungen mitteilte. Erst eine zufällig vorbeikommende Autofahrerin entdeckte den Mann, der leblos auf der Straße lag, und wählte den Notruf. Als Rettungskräfte und Notarzt ankamen, konnten sie dem Mann demnach nicht mehr helfen.
Die Polizei fahndete nach dem geflüchteten mutmaßlichen Unfallverursacher, hat ihn nach eigenen Angaben bislang aber nicht gefunden. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nun nach Zeugen. Aus den vor Ort festgestellten Unfallspuren ergab sich zunächst nicht, wie genau der 54-Jährige von dem Auto erfasst wurde, wie es hieß.