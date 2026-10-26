Landkreis Kassel

Tödlicher Unfall: Mann von Auto erfasst - und liegengelassen

In Wolfhagen wird ein 54-Jähriger bei einem Unfall so schwer verletzt, dass er stirbt. Den Notruf wählt erst eine zufällig vorbeikommende Autofahrerin.

Die Polizei fahndete nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher - allerdings ohne Erfolg. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Polizei fahndete nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher - allerdings ohne Erfolg. (Symbolbild)

Wolfhagen (dpa/lhe) - Ein 54-Jähriger ist in Wolfhagen bei Kassel von einem Auto erfasst worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Der Wagen fuhr nach dem Unfall in der Nacht wohl einfach weiter, wie die Polizei auf Grundlage ihrer ersten Ermittlungen mitteilte. Erst eine zufällig vorbeikommende Autofahrerin entdeckte den Mann, der leblos auf der Straße lag, und wählte den Notruf. Als Rettungskräfte und Notarzt ankamen, konnten sie dem Mann demnach nicht mehr helfen.

Die Polizei fahndete nach dem geflüchteten mutmaßlichen Unfallverursacher, hat ihn nach eigenen Angaben bislang aber nicht gefunden. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nun nach Zeugen. Aus den vor Ort festgestellten Unfallspuren ergab sich zunächst nicht, wie genau der 54-Jährige von dem Auto erfasst wurde, wie es hieß.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Radfahrerin nach Unfall in Lebensgefahr - Auto fährt weiter
Nordhessen

Radfahrerin nach Unfall in Lebensgefahr - Auto fährt weiter

Ein Wagen erfasst auf einer Landstraße bei Fritzlar eine Radlerin. Lebensgefährlich verletzt bleibt sie dort liegen. Zufällig vorbeikommende Ersthelfer entdecken die Frau.

28.09.2026

Auto fährt in Graben neben A5 – Fahrer stirbt
Medizinische Gründe vermutet

Auto fährt in Graben neben A5 – Fahrer stirbt

Freiwillige Helfer, Rettungskräfte und ein Hubschrauber kommen einem Autofahrer nach einem Unfall zu Hilfe. Doch da ist es bereits zu spät.

26.08.2026

Von Auto erfasst: 21-Jähriger stirbt nach Unfall auf A5
Unfälle

Von Auto erfasst: 21-Jähriger stirbt nach Unfall auf A5

Nach einem Unfall auf der Autobahn steigt ein junger Mann aus seinem Auto. Doch dann geschieht das Unglück.

04.07.2025

Unfall

Auto erfasst Fußgänger: 27-Jähriger stirbt

10.03.2024

Unfall

Autofahrerin stirbt noch an Unfallstelle

25.01.2024