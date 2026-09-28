Nordhessen

Radfahrerin nach Unfall in Lebensgefahr - Auto fährt weiter

Ein Wagen erfasst auf einer Landstraße bei Fritzlar eine Radlerin. Lebensgefährlich verletzt bleibt sie dort liegen. Erst zufällig vorbeikommende Ersthelfer entdecken die Frau.

Die lebensgefährlich verletzte Frau wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa
Die lebensgefährlich verletzte Frau wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Fritzlar (dpa/lhe) - Ein Autofahrer soll auf einer Landstraße in Nordhessen eine Radfahrerin erfasst und die lebensgefährlich verletzte Frau liegengelassen haben. Der offenbar stark betrunkene Mann flüchtete nach dem Unfall bei Fritzlar am Sonntag mutmaßlich mit seinem beschädigten Auto, wie die Polizei auf Grundlage ihrer bisherigen Ermittlungen mitteilte. Erst zufällig vorbeikommende Ersthelfer entdeckten demnach die Frau auf dem Boden und versorgten sie. Ein Rettungswagen brachte die 41-Jährige in ein Krankenhaus.

Etwa eine Stunde nach dem Unfall trafen Einsatzkräfte den 28-Jährigen zu Hause an und nahmen ihn fest, so die Polizei. Ein Atemalkoholtest habe bei ihm einen Wert von fast drei Promille gezeigt. Die Beamten stellten demnach das Auto und den Führerschein des Mannes sicher. Außerdem wurde ihm eine Blutprobe abgenommen.

Nun laufen die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang. Daran sei auch ein Gutachter beteiligt, hieß es.

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