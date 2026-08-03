Unfall auf Radweg

Radfahrerin stirbt nach schwerem Zusammenstoß

Eine Radlerin stößt frontal mit einem Radfahrer zusammen, der einem Auto ausweicht. Sie wird lebensgefährlich verletzt und stirbt zweieinhalb Wochen später. Warum die Polizei weiter nach Zeugen sucht.

Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Autofahrer machen können. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Autofahrer machen können. (Symbolbild)

Rheinstetten (dpa/lsw) - Rund zweieinhalb Wochen nach einem schweren Zusammenstoß auf einem Radweg bei Rheinstetten ist eine Radfahrerin gestorben. Die 55-Jährige erlag am Morgen ihren Verletzungen in der Klinik, wie die Polizei mitteilte. 

Bereits Mitte Juli war die Radfahrerin frontal mit einem 35 Jahre alten Radler zusammengestoßen, der einem Auto ausgewichen war. Auch ein zweiter Radfahrer kollidierte mit der gestürzten 55-Jährigen. Laut Polizei wurde sie mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. 

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der bislang unbekannte Autofahrer ein Stoppschild missachtet und dadurch den Unfall verursacht haben. Weil er flüchtete, sucht die Polizei weiterhin nach Zeugen.

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