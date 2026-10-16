Unfall

Fußgänger stirbt Wochen nach Unfall

Nach dem Zusammenprall kam der schwer verletzte Fußgänger zunächst ins Krankenhaus und später in eine Pflegeeinrichtung. Nun ist der 74-Jährige gestorben.

Mann stirbt Wochen nach Unfall in Gengenbach. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa
Mann stirbt Wochen nach Unfall in Gengenbach. (Symbolbild)

Gengenbach (dpa/lsw) - Ein Fußgänger, der Anfang September auf einer Straße in Gengenbach (Ortenaukreis) angefahren und schwer verletzt wurde, ist nun gestorben. Nach der Behandlung in der Klinik kam der Mann in eine Pflegeeinrichtung, wie die Polizei mitteilte.

Der 74-Jährige soll am 4. September ersten Erkenntnissen nach plötzlich von einem Gehweg auf die Straße getreten sein, wie die Polizei damals mitteilte. Eine 35 Jahre alte Autofahrerin habe demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen können und es kam zum Zusammenprall. Der Fußgänger kam in ein Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

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