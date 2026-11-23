Fußgänger nach Kollision mit Auto gestorben
Mehrere Tage nach dem Zusammenstoß in Flieden stirbt der 66-Jährige im Krankenhaus. Der Fall beschäftigt weiterhin die Ermittler.
Flieden (dpa/lhe) - Drei Tage nach einem Unfall in Flieden ist ein Fußgänger an seinen Verletzungen gestorben. Der 66-Jährige war am Donnerstag in der osthessischen Gemeinde im Bereich eines Fußgängerüberweges von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann sei dann am Sonntag im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei mit. Wie genau es zu dem Unfall kam, werde noch ermittelt.