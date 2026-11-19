Flieden (dpa/lhe) - In Flieden im Landkreis Fulda ist ein Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Passiert sei der Unfall im Bereich eines Zebrastreifens, teilte die Polizei mit. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist laut einem Pressesprecher bislang unklar. Wegen der Sperrung der Unfallstelle werden Verkehrsteilnehmer gebeten, den Bereich zu umfahren. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.