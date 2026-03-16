Verkehr

Gabelstapler fällt von Tieflader auf Autobahn

Es ist eine Horrorvorstellung: Die tonnenschwere Ladung eines Lastwagens fällt plötzlich von der Ladefläche. Dies ist nun mit einem Gabelstapler im Schwarzwald passiert.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. (Symbolbild)

Efringen-Kirchen (dpa/lsw) - Ein Gabelstapler ist auf der A5 im Schwarzwald von einem Lastwagen gefallen. Ein Reifen des Sattelzuganhängers sei in der Nacht geplatzt und das Fahrzeug ins Schleudern geraten, teilte die Polizei mit. Dabei rissen vier Ketten, mit denen der Gabelstapler festgezurrt war. Er fiel kurz nach der Anschlussstelle Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) herunter und rutschte über die Autobahn. 

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Der Lastwagen selbst kam von der Fahrbahn ab und stürzte eine kleine Böschung hinunter. Verletzt wurde niemand. «Wir können froh sein, dass der Unfall mitten in der Nacht passiert ist, als kaum Autos unterwegs waren», sagte ein Polizeisprecher. Er wolle sich nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn die Baumaschine auf oder direkt vor ein Auto gefallen wäre. 

Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Gabelstapler korrekt gesichert gewesen. Auch an dem geplatzten Reifen haben zunächst keine Mängel festgestellt werden können, so der Sprecher weiter. Wie hoch der Unfallschaden ist, war zunächst unklar.

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