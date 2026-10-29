Gänsekeule und Festmenü: (Vor)Weihnachtszeit geht auch vegan

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Welt-Vegantag soll an diesem Sonntag (1. November) auf die Vorzüge der rein pflanzlichen Lebensweise hinweisen. Dass in vielen Gaststätten mindestens ein veganes Gericht auf der Speisekarte steht, ist inzwischen normal. Dies sei für Gastronomen und Gastronominnen wichtig, da vor allem jüngere Leute Wert auf pflanzenbasierte Speisen legten, sagt der Präsident des Hotel- und Gastronomieverbands (Dehoga) Hessen, Robert Mangold.

«Das ist inzwischen absolut in der Mitte der Gesellschaft angekommen», sagt er. Pflanzliche Speisen herzustellen, sei allerdings personalintensiver. Die Gäste seien inzwischen auch anspruchsvoller geworden: «Es reicht nicht mehr, eine Karotte mit einer Soße auf den Teller zu legen.»

Gastronomie auf dem Land holt auf

Das sieht auch die Interessenvertretung von Veganern und Veganerinnen so, der Verband Proveg. Es gebe allerdings noch Unterschiede zwischen Stadt und Land, wobei der ländliche Raum aufhole, sagt Anke Köllmann-Gutjahr von Proveg.

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Gastronomen und Gastronominnen sei bewusst: «Ohne mindestens ein attraktives Gericht für pflanzlich essende Gäste verliert man im Zweifelsfall die Buchung einer ganzen Gruppe.» Gerade rund um die Weihnachtszeit mit großen Gruppenbuchungen sei das ein wichtiger Faktor.

Suche nach Alternativen ohne Fleisch

Und so gibt es auch in der Vorweihnachtszeit immer wieder besondere Angebote zu entdecken. Eine Auswahl:

- Traditionsbewusste können sich in Offenbach an veganen Gänsekeulen laben. Die angebotenen elf Abende im November unter dem Motto «Let them live» (deutsch: «Lasst sie leben») waren zwar rasch ausgebucht, wie es von den Veranstaltern heißt. Es gibt das dreigängige Menü inklusive Klößen und Rotkohl aber auch zum Abholen fürs Weihnachtsfest. Die Gans besteht aus einer Kombination verschiedener Pilzsorten, Jackfruit und Erbsenprotein.

- Vegane Fans von Weihnachtsmärkten müssen schon länger nicht mehr leer ausgehen. Neben Bratwurst- und Spießbraten gibt es zahlreiche pflanzenbasierte Angebote an den Ständen: von Falafel, Pilzgerichten oder Kartoffelpuffer über gebrannte Mandeln, Waffeln und Crêpes bis hin zum veganen Glühwein.

Veganes inmitten von geretteten Tieren

Explizit vegane Köstlichkeiten gibt es in diesem Jahr wieder beim Winterzauber des Biolebenshofs Schlitzerland im osthessischen Schlitz am 29. November. Inmitten der Schweine, Schafe und Kühe des Hofs gibt es zudem Heißgetränke zu genießen und handgemachte Geschenkideen zu bewundern.

- Natürlich kann man auch zu Hause rein pflanzlich weihnachtliche Traditionen wahren, indem man vegane Plätzchen backt oder selbst ein veganes Weihnachtsmenü zaubert. Rezepte gibt es online etwa bei Proveg - darunter Zimtsterne mit Leinsamen und Bananen als Bindemittel und ein 3-Gang-Weihnachtsmenü, Hauptgang Filet Wellington mit Tofu, Pilzen und Kastanien.