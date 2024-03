Gallileo-Hochhaus neuer Standort der EZB-Bankenaufsicht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) zieht in das Hochhaus Gallileo in Frankfurt. Noch vor Ende 2025 sollen die Beschäftigten die Büroräume im Bankenviertel der Stadt beziehen, wie die EZB und die Stadt am Dienstag mitteilten. Die EZB werde Hauptmieter. Derzeit ist die Bankenaufsicht noch im Eurotower und Japan Center in der Nähe untergebracht. Der Umzug solle Bürofläche reduzieren. Auch das English Theatre werde nach Abschluss der Umbaumaßnahmen in das Hochhaus zurückkehren, dies werde voraussichtlich Ende 2025 der Fall sein. Zwischenzeitlich war das English Theatre von einer Räumungsklage bedroht gewesen. Die Stadt erklärte sich schließlich bereit, die angestammten Räume des Theaters im Gallileo-Hochhaus anzumieten, das English Theatre soll dann Untermieter werden. Das Hochhaus war zuvor von der Commerzbank genutzt worden.