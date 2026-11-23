Karlsruhe (dpa/lsw) - Beim Karlsruher SC sitzt der Frust nach der enttäuschenden Nullnummer gegen Aufsteiger VfL Osnabrück tief. «In der jetzigen tabellarischen Situation tut es einfach brutal weh», sagte KSC-Trainer Maximilian Senft nach einem Heimspiel mit vielen eigenen Abschlüssen und klarer Überlegenheit. Zwar verbesserte sich der badische Fußball-Zweitligist in der Tabelle leicht auf Platz 15, hinkt mit zwölf Punkten aber weiter den eigenen Ansprüchen hinterher. Und am nächsten Samstag geht es zum souveränen Spitzenreiter Hertha BSC.

Gegen den VfL fehlte im Abschluss trotz viel Aufwand immer wieder die Präzision. «Wir waren nah dran, aber irgendwann muss halt mal einer über die Linie», mäkelte Kapitän Marvin Wanitzek, der mit einem Freistoß den Pfosten getroffen hatte. Tim Civeja und Marcel Franke in seinem 300. Zweitligaspiel vergaben weitere Top-Chancen. Die erste Halbzeit sei spielerisch zwar «top» gewesen, meinte Abwehrchef Franke: «Aber wirklich top ist sie erst, wenn auf der Anzeigetafel auch ein oder zwei Tore stehen.»

Angesichts von 25 erfolglosen Torschüssen merkte Senft kritisch an: «Das runterzureduzieren auf fehlendes Spielglück, damit bin ich nicht d'accord, weil du immer die Möglichkeit hast, es besser zu machen im Sechzehner.» Mit der Leistung war der Coach - anders als einige pfeifende Zuschauer unter den 26.883 Fans im Wildpark - dennoch zufrieden: «Das Ergebnis ist dann ganz klar das Schlechteste am heutigen Tage für uns.»

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Foto: Uli Deck/dpa Viel Aufwand, wenig Ertrag: Santeri Väänänen (r) und die Karlsruher vergeben gegen Osnabrück zu viele Chancen.

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Im Sturm fehlt es dem Coach derzeit an Alternativen zu den gesetzten Shio Fukuda und dem offensiv frei agierenden Wanitzek. Der angeschlagene U21-Nationalspieler Louey Ben Farhat war für das Osnabrück-Spiel nicht rechtzeitig fit geworden, Moritz Broschinski fällt nach seiner Sprunggelenk-OP wohl noch mindestens bis zum Jahresende aus und für den erst 17-jährigen John Davis Meyer ist die Zweitliga-Luft momentan zu dünn.