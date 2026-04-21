Gebäude in Innenstadt hat über mehrere Etagen gebrannt

Mannheim (dpa/lsw) - Nach dem Ausbruch eines Feuers in einer Shishabar am frühen Morgen in der Mannheimer Innenstadt hat sich der Brand auf mehrere Stockwerke ausgebreitet. Ein Mensch ist nach Feuerwehrangaben leicht verletzt worden. Inzwischen ist das Feuer gelöscht. Der Einsatz dauert noch an. Die Feuerwehr führt noch Nachlöscharbeiten durch. Insgesamt sind nach bisherigen Angaben der Feuerwehr sechs Menschen von dem Brand in dem Wohn- und Geschäftshaus in der Nähe des Marktplatzes betroffen. Die Polizei ermittelt die Brandursache. Etwa 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort.