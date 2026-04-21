Feuerwehreinsatz

Gebäude in Innenstadt hat über mehrere Etagen gebrannt

In einer Shishabar in der Innenstadt von Mannheim ist am frühen Morgen ein Feuer ausgebrochen. Der Brand ist mittlerweile unter Kontrolle - aber noch dauern die Nachlöscharbeiten an.

46 Feuerwehrleute bekämpften am Morgen einen Brand in der Mannheimer Innenstadt. Foto: René Priebe/PR-Video/dpa
46 Feuerwehrleute bekämpften am Morgen einen Brand in der Mannheimer Innenstadt.

Mannheim (dpa/lsw) - Nach dem Ausbruch eines Feuers in einer Shishabar am frühen Morgen in der Mannheimer Innenstadt hat sich der Brand auf mehrere Stockwerke ausgebreitet. Ein Mensch ist nach Feuerwehrangaben leicht verletzt worden. Inzwischen ist das Feuer gelöscht. Der Einsatz dauert noch an. Die Feuerwehr führt noch Nachlöscharbeiten durch. Insgesamt sind nach bisherigen Angaben der Feuerwehr sechs Menschen von dem Brand in dem Wohn- und Geschäftshaus in der Nähe des Marktplatzes betroffen. Die Polizei ermittelt die Brandursache. Etwa 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort.

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