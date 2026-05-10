Notfälle

Gebäude verliert Mauerteile - Bewohner evakuiert

Nach dem Absturz von Mauerteilen bleibt eine Straße in Herrenberg vorerst gesperrt. Die Bewohner mussten das beschädigte Gebäude verlassen.

Nachdem im Landkreis Böblingen Mauerteile auf eine Straße gefallen sind, bleibt diese vorerst gesperrt. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa
Nachdem im Landkreis Böblingen Mauerteile auf eine Straße gefallen sind, bleibt diese vorerst gesperrt. (Symbolbild)

Herrenberg (dpa/lsw) - Im Landkreis Böblingen sind von einem Gebäude Mauerteile auf eine Straße gestürzt. Nach Angaben der Feuerwehr wurde diese am Samstagabend nach Herrenberg-Affstätt gerufen, wo sie den Gefahrenbereich absperrte und die Mauerteile barg. Es sei niemand verletzt worden.

Bild

Das Gebäude sei nicht mehr bewohnbar, weshalb die Bewohner anderweitig untergebracht wurden. Mit Hilfe eines Teleskoplader der Feuerwehr seien die Trümmerteile zur Seite geräumt worden, zur Sicherheit bleibe die Straße aber vorerst einseitig gesperrt. 

Wie es dazu kommen konnte, dass von der Mauer des Gebäudes Teile abbrachen, ist bisher nicht bekannt. Ein Sprecher der Polizei teilte mit, dass es sich um ein älteres Gebäude handele.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Birkenau: Balzenbacher Straße gesperrt
Verkehr

Birkenau: Balzenbacher Straße gesperrt

Die Balzenbacher Straße in Birkenau wird voll gesperrt. Auch die Durchfahrt nach Hemsbach ist vorerst nicht möglich.

03.03.2026

Schriesheim: Heidelberger Straße nach Brand voll gesperrt
Verkehr

Schriesheim: Heidelberger Straße nach Brand voll gesperrt

Nach dem Brand in einer ehemaligen Gaststätte in Schriesheim bleibt die Heidelberger Straße auf Höhe der Hausnummer 34 weiter voll gesperrt.

30.10.2025

Deckeneinbruch in Fachwerkhaus - acht Bewohner gerettet
Notfälle

Deckeneinbruch in Fachwerkhaus - acht Bewohner gerettet

In einem Fachwerkhaus in Homberg bricht ein Stück der Decke ein. Mehrere Bewohner - darunter auch drei Kinder - können das Haus nicht eigenständig verlassen.

23.02.2025

Die Mauer als Souvenir: Das Geschäft mit den Steinbrocken
35 Jahre Mauerfall

Die Mauer als Souvenir: Das Geschäft mit den Steinbrocken

Einst teilte sie Deutschland und die Welt - heute ist die Berliner Mauer fast aus dem Stadtbild verschwunden. Aber in Schubladen und Regalen auf der ganzen Welt lebt sie als Mitbringsel fort.

08.11.2024

Notfälle

Sachverständiger begeht Gebäude nach verheerender Explosion

Nach der Detonation in einem Mehrfamilienhaus in Essen werden Spuren gesichert. War es ein Unfall, vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung?

12.12.2023