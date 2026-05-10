Gebäude verliert Mauerteile - Bewohner evakuiert

Herrenberg (dpa/lsw) - Im Landkreis Böblingen sind von einem Gebäude Mauerteile auf eine Straße gestürzt. Nach Angaben der Feuerwehr wurde diese am Samstagabend nach Herrenberg-Affstätt gerufen, wo sie den Gefahrenbereich absperrte und die Mauerteile barg. Es sei niemand verletzt worden.

Das Gebäude sei nicht mehr bewohnbar, weshalb die Bewohner anderweitig untergebracht wurden. Mit Hilfe eines Teleskoplader der Feuerwehr seien die Trümmerteile zur Seite geräumt worden, zur Sicherheit bleibe die Straße aber vorerst einseitig gesperrt.

Wie es dazu kommen konnte, dass von der Mauer des Gebäudes Teile abbrachen, ist bisher nicht bekannt. Ein Sprecher der Polizei teilte mit, dass es sich um ein älteres Gebäude handele.