Verkehr

Birkenau: Balzenbacher Straße gesperrt

Die Balzenbacher Straße in Birkenau wird voll gesperrt. Auch die Durchfahrt nach Hemsbach ist vorerst nicht möglich.

Die Balzenbacher Straße in Birkenau wird mehrere Tage voll gesperrt (Symbolbild). Foto: Simon Hofmann
Die Balzenbacher Straße in Birkenau wird mehrere Tage voll gesperrt (Symbolbild).

Hemsbach/Birkenau. Am Mittwoch und Donnerstag, 4. und 5. März, werden Baumfällarbeiten an der Hanglage bei Birkenau, in Höhe der Balzenbacher Straße 38, an der Kreisstraße 208 erledigt. Deswegen wird dieser Bereich an beiden Tagen von 8 Uhr bis circa 16 Uhr vollständig gesperrt.

Die Balzenbacher Straße ist während der Arbeiten nicht befahrbar, auch eine Durchfahrt vom Mühlweg aus Hemsbach nach Birkenau ist nicht möglich. Anlieger werden gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb des Arbeitsbereichs abzustellen. (mr)

