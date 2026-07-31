Gebäudebrand in Westerwald-Gemeinde Siershahn

Siershahn (dpa/lrs) - In Siershahn im Westerwald ist ein Gebäude in Brand geraten. Wie die Polizei in Montabaur mitteilte, sei das Feuer aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen und habe sich auf das gesamte Gebäude ausgebreitet. Das Gebiet rund um den Brandort solle weiträumig gemieden werden. Nach erstem Kenntnisstand habe es keine Verletzten gegeben, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Koblenz. Die Löscharbeiten dauerten noch an.