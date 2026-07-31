Brände

Gebäudebrand in Westerwald-Gemeinde Siershahn

In einem Ort im Westerwald bricht ein Feuer aus, am Abend dauerten die Löscharbeiten zunächst noch an. Die Polizei bittet die Bevölkerung, den Brandort zu meiden.

Die Löscharbeiten dauerten am Freitagabend zunächst noch an. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa
Die Löscharbeiten dauerten am Freitagabend zunächst noch an. (Symbolbild)

Siershahn (dpa/lrs) - In Siershahn im Westerwald ist ein Gebäude in Brand geraten. Wie die Polizei in Montabaur mitteilte, sei das Feuer aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen und habe sich auf das gesamte Gebäude ausgebreitet. Das Gebiet rund um den Brandort solle weiträumig gemieden werden. Nach erstem Kenntnisstand habe es keine Verletzten gegeben, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Koblenz. Die Löscharbeiten dauerten noch an.

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