Verkehr

Gefahrgut-Unfall auf A6: Fahrbahn teilweise wieder frei

Nach einem Unfall mit einem Gefahrgut-Lastwagen war die A6 bei Heilbronn über einen Tag voll gesperrt. Der entzündbare Stoff musste umgeladen werden, noch laufen die Reinigungsarbeiten.

Nach über einem Tag Vollsperrung ist die A6 bei Heilbronn wieder teilweise befahrbar. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Nach über einem Tag Vollsperrung ist die A6 bei Heilbronn wieder teilweise befahrbar. (Symbolbild)

Heilbronn (dpa/lsw) - Nach einem Unfall mit einem Gefahrgut-Lastwagen ist die Autobahn 6 bei Heilbronn wieder teilweise befahrbar. Nach einem Tag Vollsperrung ist das Gefahrgut inzwischen umgeladen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die restliche Fahrbahn sollte noch am Abend freigegeben werden. 

Die Gegenfahrbahn ist den Angaben zufolge wieder frei befahrbar. In Richtung Mannheim wurde zunächst die linke Spur freigegeben, während die Reinigungsarbeiten andauern. 

Der Transporter war am Freitag umgekippt, nachdem der Fahrer wegen eines medizinischen Notfalls kurz vor der Anschlussstelle Öhringen von der Straße abgekommen war. Der Mann kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Auf der Gegenfahrbahn stießen nach dem Unfall zudem vier Fahrzeuge zusammen, dabei wurden vier Menschen leicht verletzt. 

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Der Lastwagen hatte Butylacrylat geladen - einen entzündbaren Stoff, der Augen, Atemwege und Haut reizen kann. Um die Unfallstelle war deshalb ein Gefahrenbereich eingerichtet worden.

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