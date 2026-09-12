Gefahrgut-Unfall auf A6: Fahrbahn teilweise wieder frei

Heilbronn (dpa/lsw) - Nach einem Unfall mit einem Gefahrgut-Lastwagen ist die Autobahn 6 bei Heilbronn wieder teilweise befahrbar. Nach einem Tag Vollsperrung ist das Gefahrgut inzwischen umgeladen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die restliche Fahrbahn sollte noch am Abend freigegeben werden.

Die Gegenfahrbahn ist den Angaben zufolge wieder frei befahrbar. In Richtung Mannheim wurde zunächst die linke Spur freigegeben, während die Reinigungsarbeiten andauern.

Der Transporter war am Freitag umgekippt, nachdem der Fahrer wegen eines medizinischen Notfalls kurz vor der Anschlussstelle Öhringen von der Straße abgekommen war. Der Mann kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Auf der Gegenfahrbahn stießen nach dem Unfall zudem vier Fahrzeuge zusammen, dabei wurden vier Menschen leicht verletzt.

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