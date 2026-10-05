Geiselnahme: Flüchtiger Verdächtiger wieder in Haft
Mehrere junge Männer sollen einen anderen als Geisel genommen haben. Einer der Verdächtigen wird in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebracht - und haut ab. Wie seine Flucht zu Ende gegangen ist.
Stuttgart (dpa/lsw) - Zwei Monate nach seiner Flucht aus einer Jugendhilfeeinrichtung haben Polizisten einen Teenager in Stuttgart festgenommen. Der 17-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Nach einer mutmaßlichen Geiselnahme war der Jugendliche bereits im Frühjahr festgenommen worden, in Untersuchungshaft gekommen und anschließend in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebracht worden. Aus dieser war er im Juli geflüchtet.
Festgehalten und geschlagen
Gemeinsam mit mehreren Mittätern soll er im März einen damals 18-Jährigen bedroht, Geld von ihm gefordert, ihn in den Weinbergen und über Nacht in einem Hotel festgehalten, geschlagen sowie dessen Eltern erpresst haben. Polizeibeamte nahmen den 17-Jährigen am Mittwoch an einer Stadtbahnhaltestelle fest. Die Ermittlungen auch gegen die vier weiteren Tatverdächtigen dauern an, wie ein Polizeisprecher sagte.