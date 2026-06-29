Polizei durchsucht zwölf Wohnungen nach Geiselnahme
Die Polizei wirft mehreren jungen Männern vor, einen 18-Jährigen bedroht, festgehalten und verletzt zu haben. Was die Ermittler bei den Durchsuchungen fanden.
Stuttgart (dpa/lsw) - Im Zusammenhang mit einer Geiselnahme eines 18 Jahre alten Mannes von Mitte März haben Polizeibeamte zwölf Wohnungen in Stuttgart, Fellbach (Rems-Murr-Kreis) und Ludwigsburg durchsucht.
Wie die Polizei weiter mitteilte, führten Ermittlungen der Kriminalpolizei auf die Spur von neun weiteren Verdächtigen im Alter zwischen 18 und 21 Jahren. Die Ermittler beschlagnahmten bei der Durchsuchung umfangreiches Beweismaterial. Die Tatverdächtigen wurden wieder auf freien Fuß gesetzt.
Bereits einen Tag nach der Tat vom 12. März hatten Beamte mehrere Verdächtige festgenommen und wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein 17-Jähriger wurde in einer Jugendeinrichtung untergebracht.
Polizei beschreibt Martyrium des 17-Jährigen
Die Tatverdächtigen sollen den 18-Jährigen bedroht und mehrere Tausend Euro von ihm gefordert haben. Da er das Geld nicht beschaffen konnte, sollen sie ihn festgehalten und ihn in nahe gelegene Weinberge gebracht haben.
Dort sollen sie den 18-Jährigen laut Polizei geschlagen haben und Bilder der Verletzungen an dessen Eltern geschickt haben. Damit sollten diese erpresst werden. Schließlich sollen die Verdächtigen den 18-Jährigen in ein Stuttgarter Hotel gebracht und über Nacht festgehalten haben.