Agrar

Gelb blühende Ölpflanze - Bauernverband informiert über Raps

Vom Speiseöl bis zur Kosmetik - Raps ist vielfältig einsetzbar. Der Bauernverband informiert über die Marktlage.

Blühender Raps ist ein leuchtender Blickfang im Frühling. Foto: Florian Wiegand/dpa
Blühender Raps ist ein leuchtender Blickfang im Frühling.

Büdingen (dpa/lhe) - Welche Bedeutung hat der Raps für Landwirtschaft und Verbraucher? Der Präsident des Hessischen Bauernverbandes, Karsten Schmal, informiert darüber an diesem Mittwoch (10.15 Uhr) bei einem Pressegespräch im Büdinger Stadtteil Wolf. Dabei sollen auch die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten der Ölpflanze vorgestellt werden - und dies auch vor dem Hintergrund der Lage auf den Energie- und Agrarmärkten im Kontext des Iran-Kriegs. 

Rapsöl gilt als wertvolles Speiseöl, und auch Biodiesel wird aus der Pflanze hergestellt. Die Pressrückstände dienen als Tierfutter. Aber auch bei der Herstellung von Kosmetika, Schmierstoffen, Farben und Lacken sowie Tensiden findet Raps Verwendung. Nicht zuletzt sind die gelben Blüten im Frühling ein leuchtender Blickfang in der Landschaft.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bauernpräsident in Sorge über niedrige Agrarpreise
Landwirtschaft

Bauernpräsident in Sorge über niedrige Agrarpreise

Die deutsche Landwirtschaft sieht sich mit sinkenden Erzeugerpreisen und einer historischen Krise im Weinbau konfrontiert. Bauernpräsident Rukwied benennt die Folgen.

02.01.2026

Giftige Pflanze am Weinheimer Kreuz entfernt
Invasive Art

Giftige Pflanze am Weinheimer Kreuz entfernt

Eine hochgiftige Pflanze ist in der Nähe des Weinheimer Kreuzes entfernt worden. Die betroffene Stelle an der A5 soll weiter beobachtet werden.

24.10.2025

Auf dem Teller und im Tank: Raps immer wichtiger
Es gelbt so gelb

Auf dem Teller und im Tank: Raps immer wichtiger

Die Felder sind eine Augenweide für Ausflügler. Für Bauern hat er eine wachsende Bedeutung. Doch es gibt auch Kritik.

24.04.2025

Agrar

Bauernverband: Zu viel Regen für die Getreideernte

Der Sommer zeigte sich in Deutschland zuletzt vor allem von seiner regnerischen Seite. Das hat auch Folgen für die Ernte von Weizen und Roggen.

03.08.2023

Landwirtschaft

Fallender Rapspreis ernüchtert hessische Bauern

Derzeit prägen leuchtend gelbe Rapsfelder das Landschaftsbild. Mit Beginn der Rapsblüte blicken die Bauern bereits auf die Ernte im Sommer.

27.04.2023