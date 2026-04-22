Gelb blühende Ölpflanze - Bauernverband informiert über Raps
Vom Speiseöl bis zur Kosmetik - Raps ist vielfältig einsetzbar. Der Bauernverband informiert über die Marktlage.
Büdingen (dpa/lhe) - Welche Bedeutung hat der Raps für Landwirtschaft und Verbraucher? Der Präsident des Hessischen Bauernverbandes, Karsten Schmal, informiert darüber an diesem Mittwoch (10.15 Uhr) bei einem Pressegespräch im Büdinger Stadtteil Wolf. Dabei sollen auch die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten der Ölpflanze vorgestellt werden - und dies auch vor dem Hintergrund der Lage auf den Energie- und Agrarmärkten im Kontext des Iran-Kriegs.
Rapsöl gilt als wertvolles Speiseöl, und auch Biodiesel wird aus der Pflanze hergestellt. Die Pressrückstände dienen als Tierfutter. Aber auch bei der Herstellung von Kosmetika, Schmierstoffen, Farben und Lacken sowie Tensiden findet Raps Verwendung. Nicht zuletzt sind die gelben Blüten im Frühling ein leuchtender Blickfang in der Landschaft.