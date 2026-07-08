Kriminalität

Geldautomat in Dietzenbach gesprengt

Anwohner meldeten einen lauten Knall, Zeugen sahen zwei Unbekannte auf einem Zweirad flüchten: In Dietzenbach wurde ein Geldautomat gesprengt.

Nach einer lauten Explosion am frühen Morgen meldeten Zeugen ein flüchtendes Zweirad mit zwei Menschen. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa
Nach einer lauten Explosion am frühen Morgen meldeten Zeugen ein flüchtendes Zweirad mit zwei Menschen. (Symbolbild)

Dietzenbach (dpa/lhe) - In Dietzenbach ist ein Geldautomat in einer Bankfiliale gesprengt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Innenraum durch die Explosion stark beschädigt. Anwohner informierten die Beamten am frühen Morgen über einen lauten Knall. Zeugen beobachteten ein motorisiertes Zweirad, dass sich mit zwei Menschen vom Parkplatz entfernte. Die Höhe der Beute und des Sachschadens waren noch unklar.

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