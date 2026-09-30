Gerade erst gekauft: Auto fängt auf Heimfahrt Feuer

Alsfeld (dpa/lhe) - Ein gerade gekaufter Gebrauchtwagen hat auf der Heimfahrt auf der A5 im Vogelsbergkreis plötzlich Feuer gefangen. Der junge Käufer war nachts mit seinem neu erstandenen Auto auf dem Weg zurück aus Berlin, als bei Alsfeld plötzlich Flammen aus dem Motorraum schlugen, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Insassen schafften es noch unverletzt aus dem Auto. Kurz darauf brannte das Fahrzeug auf dem Seitenstreifen lichterloh. Der 24-Jährige hatte das Auto erst am Vortag in Berlin gekauft.