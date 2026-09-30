Vogelsbergkreis

Gerade erst gekauft: Auto fängt auf Heimfahrt Feuer

Ziemliches Pech für einen jungen Autokäufer: Mit seinem neuen Gebrauchtwagen macht er sich auf den Heimweg - als der Wagen plötzlich Feuer fängt.

Die Feuerwehr löschte den Brand schnell. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Die Feuerwehr löschte den Brand schnell. (Symbolbild)

Alsfeld (dpa/lhe) - Ein gerade gekaufter Gebrauchtwagen hat auf der Heimfahrt auf der A5 im Vogelsbergkreis plötzlich Feuer gefangen. Der junge Käufer war nachts mit seinem neu erstandenen Auto auf dem Weg zurück aus Berlin, als bei Alsfeld plötzlich Flammen aus dem Motorraum schlugen, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Insassen schafften es noch unverletzt aus dem Auto. Kurz darauf brannte das Fahrzeug auf dem Seitenstreifen lichterloh. Der 24-Jährige hatte das Auto erst am Vortag in Berlin gekauft.

Ursache für das Feuer war laut Polizei vermutlich ein technischer Defekt. Die Feuerwehr habe den Brand schnell gelöscht. Mit einem Kran wurde das Wrack demnach geborgen und dann abgeschleppt.

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