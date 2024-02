Gericht: Logistikhalle in Echzell darf weitergebaut werden

Gießen/Echzell (dpa/lhe) - Das Verwaltungsgericht Gießen hat nach jahrelangem Baustopp grünes Licht für den Weiterbau einer Logistikhalle in Echzell im Wetteraukreis gegeben. Mit der am Vortag ergangenen Entscheidung sei dem Antrag des Bauherrn stattgegeben worden, teilte das Gericht am Donnerstag mit. Damit könne die Halle, die der Versandhändler Amazon mieten wolle, weitergebaut werden.