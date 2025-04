Gericht: Logistikhalle in Echzell darf weitergebaut werden

Kassel/Echzell (dpa/lhe) - Der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel hat nach jahrelangem Baustopp grünes Licht für den Weiterbau einer Logistikhalle in Echzell im Wetteraukreis gegeben. Mit der am 3. April ergangenen Entscheidung sei ein Eilantrag des Umweltverbands BUND Hessen gegen die Baugenehmigung für den Neubau der Logistikhalle mit Büro- und Sozialflächen sowie einem Parkhaus im Echzeller Ortsteil Grund-Schwalheim erfolglos geblieben, teilte das Gericht mit.