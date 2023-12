Rewe-Logistikzentrum darf vorerst nicht gebaut werden

Kassel (dpa/lhe) - Das geplante Rewe-Logistikzentrum in Wölfersheim (Wetteraukreis) darf vorerst nicht gebaut werden. Das hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel am Freitag mitgeteilt. Der 3. Senat bestätigte demnach mit Beschluss vom Donnerstag (Aktenzeichen: 3 B 335/23) eine entsprechende Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gießen.