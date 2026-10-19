Prozesse

Gericht verhandelt wegen Doppelmordes an Seniorenpaar

Mit einem Beil wurden in Memmingen zwei Eheleute in ihrer Wohnung erschlagen. Unter Verdacht ist der frühere Mann der Tochter der Opfer. Der streitet bisher die Tat ab. Sagt er vor Gericht etwas?

Das Landgericht in Memmingen verhandelt in den kommenden Wochen wegen eines Doppelmordes. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Das Landgericht in Memmingen verhandelt in den kommenden Wochen wegen eines Doppelmordes. (Symbolbild)

Memmingen (dpa) - Acht Monate nach dem Gewaltverbrechen an einem älteren Ehepaar in Memmingen muss sich ein 45 Jahre alter Mann von Montag (9.00 Uhr) an wegen zweifachen Mordes vor dem Memminger Landgericht verantworten. Der Angeklagte soll die 68 Jahre alte Frau und ihren 72 Jahren alten Mann aus Rache in deren Wohnung mit einem Gipserbeil erschlagen haben, das im Handwerkerbereich verbreitet ist. 

Nach Angaben des Gerichts bestreitet der 45-Jährige bislang die Vorwürfe der Anklage. Darüber hinaus mache er keine Angaben. Insofern wird abzuwarten sein, ob sich der Beschuldigte in dem Prozess äußert.

Nach Einschätzung der Staatsanwalt war der Mann Mitte Februar an einem Morgen in das Einfamilienhaus eingedrungen. Die Frau soll er mit mindestens 12 Schlägen in die Kopfregion getötet haben, den Mann mit 21 Schlägen.

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Staatsanwaltschaft sieht familiäre Konflikte als Auslöser

Hintergrund der Bluttat soll die persönliche, familiäre Beziehung des Angeklagten zu den Opfern gewesen sein. Der 45-Jährige habe das Seniorenpaar für die Trennung von seiner Ex-Frau verantwortlich gemacht. Der Angeklagte war ehemals mit der Tochter des Ehepaars liiert.

Zudem wollte sich der beschuldigte Deutsch-Iraker nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft auch für rassistisches Verhalten des getöteten Mannes rächen. Für den Prozess sind zunächst zehn Verhandlungstage geplant, ein Urteil könnte es Mitte November geben.

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