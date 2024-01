Geschoss trifft Lkw: A7 für Spurensuche gesperrt

Niederaula/Hünfeld (dpa/lhe) - Aus einem ungewöhnlichem Grund ist am Mittwoch die Autobahn 7 zwischen Hünfeld/Schlitz und Niederaula in beiden Richtungen gesperrt worden: Ein Unbekannter soll am Dienstag mit einem Geschoss auf einen Lkw geschossen haben. Am Mittwochmittag suchte die Polizei dort nach möglichen Spuren. Am Dienstagmorgen sei der Lkw auf der Überholspur gefahren und von dem unbekannten Geschoss getroffen worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Der Lkw-Fahrer blieb dabei unverletzt.